17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

EURO 2020 hedefine emin adımlarla yürüyen A Milli Takımımız'da grup maçlarında, özellikle de son oynadığımız Fransa mücadelesinde savunmadaki başarısı ile takdir toplayan Merih Demiral, takım arkadaşı Ronaldo için ayrı bir yere sahip. İşte dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'la ilgili dikkat çeken kararı...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 19:05
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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

A Milli Takım'da savunmanın bel kemiği isimlerden Merih Demiral'ın sergilediği performans göz kamaştırıyor.

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

21 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sassuolo ve Juventus formalarıyla son 10 ayda gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmadı.

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Serie A'ya kariyerinin henüz başında adım atan Merih, özellikle Juventus transferiyle zirve yaptı.

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Yaz döneminde 18 milyon euroya gittiği Juve'de sadece 4 ayda çok ciddi gelişim gösteren genç stoper, Fransa maçında büyük yıldızlara karşı soğukkanlı duruşuyla büyük alkış ve takdir topladı.

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Bu gelişimin altında önemli nedenler bulunuyor. Maurizio Sarri gibi Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biriyle çalışan Merih, savunma hattında Chiellini, Bonucci, Rugani ve De Ligt gibi üst düzey isimlerle mesai yapıyor.

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