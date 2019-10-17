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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...
EURO 2020 hedefine emin adımlarla yürüyen A Milli Takımımız'da grup maçlarında, özellikle de son oynadığımız Fransa mücadelesinde savunmadaki başarısı ile takdir toplayan Merih Demiral, takım arkadaşı Ronaldo için ayrı bir yere sahip. İşte dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'la ilgili dikkat çeken kararı...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 19:05
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