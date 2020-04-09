09 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, "Şu an taburcu oldum ve evdeyim. Ama hâlâ karantinadayım" derken coronavirüsle ilgili de dikkat çekici uyarılar yaptı.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:44
ABONE OL
  • 1
  • 14
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören 47 yaşındaki eski milli file bekçisi, 2 gün önce taburcu olarak, evinde karantina altına alınmıştı.

  • 2
  • 14
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Rüştü Reçber, birçok yakın arkadaşının gönderdiği "geçmiş olsun" mesajına toplu bir yanıt verdi.

  • 3
  • 14
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Bilindiği gibi Rüşrü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Işıl Reçber, yoğun bakım iddialarını yalanlarken Türk futbolunun tarihe geçen eldiveni sonrasında hastanede taburcu olmuştu.

  • 4
  • 14
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

RÜŞTÜ REÇBER'DEN İLK MESAJ
Türk futbolunun efsane kalecisi "Şu anda evdeyim, çok iyiyim. Ama hâlâ karantinadayım" derken koronavirüsle ilgili de dikkat çekici uyarılar yaptı.

  • 5
  • 14
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Futbol kariyerinde, Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş'ta eldiven giyen ve Ekim 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başlayan Reçber, mesajında şunları söyledi:

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör