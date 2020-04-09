Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, "Şu an taburcu oldum ve evdeyim. Ama hâlâ karantinadayım" derken coronavirüsle ilgili de dikkat çekici uyarılar yaptı.