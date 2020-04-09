09 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler
Corona virüsü dünya çapında binlerce kişinin ölümüne sebep olurken ülkemizde de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Gitgide artan sıkı önlemlerle önüne geçmeye çalışılan virüs, özellikle kalabalık büyükşehirlerde daha etkin durumda. Peki hangi ilçeler daha tehlikeli? Hangi ilçelerde daha çok vakaya rastlandı? İşte ilçe ilçe corona virüsü risk raporu...
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