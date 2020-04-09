09 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

Corona virüsü dünya çapında binlerce kişinin ölümüne sebep olurken ülkemizde de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Gitgide artan sıkı önlemlerle önüne geçmeye çalışılan virüs, özellikle kalabalık büyükşehirlerde daha etkin durumda. Peki hangi ilçeler daha tehlikeli? Hangi ilçelerde daha çok vakaya rastlandı? İşte ilçe ilçe corona virüsü risk raporu...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:40
ABONE OL
  • 1
  • 18
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da. Sağlık Bakanlığı'nın vaka haritasında İstanbul'da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.

  • 2
  • 18
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

KUMBURGAZ'A DOĞRU AZALIYOR
Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor.

  • 3
  • 18
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

  • 4
  • 18
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir'e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

  • 5
  • 18
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler

KALABALIK İLÇELERE TEHDİT
Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar kâbus gibi yayılmış.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör