01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı...

Corona virüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, İtalyan devi Juventus'u da harekete geçirdi. Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden Serie A'da Juventus, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşlarında büyük oranda yaptı. 90 milyon euroluk bir tasarruf yapması öngörülen Juventus'ta, dört aylık kazancından feragat eden her bir oyuncunun maaşından ne kadar kesinti yapılacağı belli oldu. İşte isim isim indirim tablosu...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 06:52
ABONE OL
  • 1
  • 17
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

Toplamda 90 milyon Euro'luk kesinti anlaşması yapılırken en fazla paradan ise Ronaldo'nun vazgeçtiği öğrenildi.

  • 2
  • 17
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

Süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, Juventus ile oyuncular arasında görüşmeler biterken kimin ne kadar para bıraktığı da Çizme basınına yansıdı.

İşte isim isim indirim tablosu...

  • 3
  • 17
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

RONALDO - 10 MİLYON EURO

  • 4
  • 17
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

DE LIGT - 2.6 MİLYON EURO

  • 5
  • 17
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

KHEDIRA - 2 MİLYON EURO

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör