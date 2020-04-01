01 Nisan 2020, Çarşamba
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Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı...
Corona virüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, İtalyan devi Juventus'u da harekete geçirdi. Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden Serie A'da Juventus, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşlarında büyük oranda yaptı. 90 milyon euroluk bir tasarruf yapması öngörülen Juventus'ta, dört aylık kazancından feragat eden her bir oyuncunun maaşından ne kadar kesinti yapılacağı belli oldu. İşte isim isim indirim tablosu...
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- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
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