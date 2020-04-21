21 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle videokonferansta bir araya geldi ve yerel liglerin bitirilmesi planlarıyla, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bilgi verdi ve VAR ile ilgili sürpriz bir planı duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 22:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 22:15
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Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA'nın 55 üye ile yaptığı toplantısı görüşülen konular ortaya çıktı.

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Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA'nın VAR sistemi hakkında flaş bir karara imza attığı ve bunu tüm federasyonlara aktardığı iddia edildi.

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Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA'nın bu kararı öncelik Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde uygulayacağı öğrenildi.

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Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

L'Equipe'te yer alan haberde VAR sisteminin sezon sonuna kadar devre dışı kalması ve iptal edilebilecek liglerdeki takımların geleceğinin konuşulduğu aktarıldı.

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Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA, 55 üye ülkeyle video konferans yoluyla dün bir toplantı yaptı. Burada birçok önemli konu masaya yatırıldı. 23 Nisan Perşembe günü yapılacak nihai toplantı öncesi kararlaştırılması gereken konular başlıklar halinde çıkarıldı.

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