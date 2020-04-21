Bomba iddia! 'VAR' kalkıyor

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle videokonferansta bir araya geldi ve yerel liglerin bitirilmesi planlarıyla, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bilgi verdi ve VAR ile ilgili sürpriz bir planı duyurdu.