21 Nisan 2020, Salı

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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

Belçika ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Samir Nasri'nin corona virüsü salgını nedeniyle ülkeden ayrıldığı ve kendisine bir daha ulaşılamadığı iddia edilmişti. Fransız yıldız konuyla ilgili sessizliğini bozarak spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 23:31
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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

Anderlecht'te forma giyen ve kendisine yaklaşık 2 haftadır ulaşılamadığı iddia edilen Samir Nasri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

Öte yandan Nasri, Fransa Milli Takımı'nda adam kayırma olduğunu ve büyük haksızlıklar yaşandığını iddia etti.

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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

İŞTE NASRI'NİN AÇIKLAMALARI

"Basın benim üzerime geliyor, yazılanların hepsi palavra. Ortadan kaybolmadım. Her gün Anderlecht yöneticileriyle konuşmaya devam ediyorum, aramızdaki iletişim kopmadı."

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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

"Şu anda futbolun tekrar başlamasını bekliyorum, sonra gelecek yıl ne olacağını düşüneceğim."

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Kaybolduğu iddia edilen Samir Nasri'den haber var

"Milli Takım'da iyi olmayan 200 milyon oyuncu vardı ancak mevzu dönüp dolaşıp bana geliyor. Teknik direktör kimdi, bunlar da önemli."

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