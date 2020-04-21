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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Corona virüsünün mutsayona uğrayarak 30 türe ayrıldığı ve bu türlerin verdiği zararların değişiklik gösterdiği iddia edildi. Peki, corona virüsü mutasyona uğradı mı? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:42
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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, corona virüsü salgını tam 30 tipte mutasyona uğramış olabilir. Zhejang Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar covid-19'un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana onlarca kez mutasyona uğradığını açıkladı.

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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

Yeni tip corona virüsü hakkında araştırma yapan bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup hastada inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Covid-19'un daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonunu ortaya çıkarıldı.

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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

South China Morning Post isimli sitenin haberine göre, en ölümcül mutasyonlar Avrupa'ya yayılmış durumda. Daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği açıklandı.

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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi
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Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

CORONA VİRÜSÜ FARKLI POPÜLASYONLARIN BAĞIŞIK SİSTEMİNE GÖRE MUTASYON GEÇİRİYOR


Bununla birlikte bilim insanları, virüslerin farklı popülasyonlardaki bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığını açıkladı. MedRxiv.org'da yayımlanan çalışmada, Profesör Li Lanjuan ve meslektaşları tarafından Covid-19'un laboratuvardaki insan hücrelerini ne kadar etkili bir şekilde enfekte edip öldürebileceğini test edildi.

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