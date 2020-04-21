Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Corona virüsünün mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldığı iddia edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Corona virüsünün mutsayona uğrayarak 30 türe ayrıldığı ve bu türlerin verdiği zararların değişiklik gösterdiği iddia edildi. Peki, corona virüsü mutasyona uğradı mı? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:42 ABONE OL