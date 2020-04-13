13 Nisan 2020, Pazartesi

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! "Bu sezon"

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında Belçika'dan korkutan bir açıklama geldi. Belçikalı bilim insanı Doktor Marc van Ranst, corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamayla yarım kalan sezonlar hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 12:17
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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bu sezon

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 800 bine dayanırken yaklaşık 110 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bu sezon

Avrupa'da futbol tamamen durma noktasına gelmişken liglerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. UEFA ise bu konuda net tavrını sürdürüyor.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bu sezon

UEFA, liglerin kesinlikle devam edeceğini belirtirken Mayıs - Haziran - Temmuz ayları içinde liglerin kaldığı yerden başlatma planları yapıyor.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bu sezon

Ölü sayısında Çin'i geçen Belçika ise ligleri sona erdireceğini ve mevcut duruma göre ligin tamamlanacağını açıklamıştı. Buna göre hali hazırda lider olan Club Brugge, sezonu şampiyon tamamlayacak.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bu sezon

Belçika'nın bu kararına UEFA'dan sert bir tepki gelmişti. UEFA, Belçika'nın ligi böyle tamamlaması halinde ceza verileceğini ve gelecek sezon Avrupa'da Belçika temsilcilerinin yer alamayacağını açıklamıştı.

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