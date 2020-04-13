13 Nisan 2020, Pazartesi

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve yüzbinlerce kişiye bulaşan virüs için İngiliz bilim insanları bu virüsün 3 farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:59
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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

Corona virüsü salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, bilim insanları virüsün yapısını üzerinde incelemeler yapıyor.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları yeni tip corona virüsünün genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yeni bir araştırma üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

Yapılan araştırmayla birlikte bilim insanları virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Corona virüsü ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

ABD ÖNLEM ALMADI!
Araştırmada ABD'de yaygın olan corona virüsü vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen hastaların büyük kısmının New York'tan değil, California'dan geldiği vurgulandı.

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