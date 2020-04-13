Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü mutasyona uğradı

Yapılan araştırmayla birlikte bilim insanları virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.