Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Üç sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra bu sezon gösterdiği performans ile dünyanın her bölgesindeki taraftarlarını hüzüne boğan Real Madrid'de, yeni hoca heyecanı yaşanıyor.