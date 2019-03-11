12 Mart 2019, Salı

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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Üç sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra bu sezon gösterdiği performans ile dünyanın her bölgesindeki taraftarlarını hüzüne boğan Real Madrid'de, yeni hoca heyecanı yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 20:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 20:14
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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

İspanya La Liga'da sıkıntılı günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen Real Madrid'de yeni teknik direktör belli olmaya başladı.

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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Eflatun-Beyazlıların yeni teknik direktörü yeniden Zinedine Zidane oldu.

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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Sky Sports'un haberine göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olacak.

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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Cadena COPE'de yer alan habere göre ise, Zinedine Zidane yarın Real Madrid'e geri dönüyor.

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Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!

Real Madrid yetkilileri bu öğlen Fransız teknik direktörle bir araya gelecek ve Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyuracak.

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