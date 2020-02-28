Başakşehir'de maç sonu büyük sevinç! İşte o görüntüler

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti. İlk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisini uzatmalar sonucu 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 16'ya yükseldi. Maç sonu Başakşehirli futbolcular büyük sevinç yaşarken, o anlar objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler ve maçtan kareler...