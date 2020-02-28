28 Şubat 2020, Cuma
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Başakşehir'de maç sonu büyük sevinç! İşte o görüntüler
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti. İlk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisini uzatmalar sonucu 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 16'ya yükseldi. Maç sonu Başakşehirli futbolcular büyük sevinç yaşarken, o anlar objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler ve maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 28.02.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 02:26
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