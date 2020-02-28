28 Şubat 2020, Cuma
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Spor camiasından şehitlerimize başsağlığı mesajları!
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca askerlerimize düzenlenen hain hava saldırısı sonrasında 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Bu kahreden haberin ardından spor camiası da başsağlığı mesajları paylaştı...
Giriş Tarihi: 28.02.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 17:13
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