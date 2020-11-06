06 Kasım 2020, Cuma

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

Şampiyonlar Ligi'nde önce Başakşehir sonrasında da UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un haftayı galibiyetle kapatmasının ardından ülke sıralamasında flaş gelişme yaşandı. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? İşte güncel sıralama...


Giriş Tarihi: 06.11.2020 11:13
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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan temsilcilerimiz, yalnızca 2 galibiyet elde edebilmişti.

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

Durum böyle olunca UEFA ülke sıralamasında İskoçya ve Ukrayna'nın önümüze geçmesiyle birlikte 13. sıraya gerilemiştik.

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

2 kulvarda da direkt olarak katılım sağlayan ekiplerimiz Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un bu hafta elde ettiği galibiyetlerle birlikte adeta yeniden şahlandık.

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

HEM İSKOÇYA HEM DE UKRAYNA KAYIP

12. sırada bulunan Ukrayna'nın 3 temsilcisi de bu haftayı mağlubiyetlerle kapattı.

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme! Türkiye UEFA sıralamasında ne durumda?

Shakhtar Donetsk evinde Mönchengladbach'a, Dinamo Kiev ise deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu. Zorya ise evinde konuk ettiği AEK karşısında 4-1'lik mağlubiyetle sarsıldı.

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