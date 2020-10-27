Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, sezon sonu zirvede yer alıp ipi göğüslemek istiyor. İşte Süper Lig'de son oynanan maçların ardından güncellenen şampiyonluk oranları...