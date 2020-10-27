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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, sezon sonu zirvede yer alıp ipi göğüslemek istiyor. İşte Süper Lig'de son oynanan maçların ardından güncellenen şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:25
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de altıncı hafta sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve lider Alanyaspor maçlarını kazanarak, 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Trabzonspor ise derbide Fenerbahçe'ye kaybetti. 6. hafta sonunda Alanyaspor liderliğini sürdürüken, Fenerbahçe ise Alanyaspor'u takipte. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trabzonspor: 15.00
Eski oran: 10.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Alanyaspor: 11.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Başakşehir: 9.00
Eski oran: 10.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş: 7.00
Eski oran: 7.00

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