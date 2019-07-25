25 Temmuz 2019, Perşembe
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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri
Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Arda Turan için son dakika haberi... Kendisini iki yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık olarak bağlayan imzayı atan Arda için İspanyol basınından flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberi ve iki transfer bombasının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 16:15
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