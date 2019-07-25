25 Temmuz 2019, Perşembe

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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Arda Turan için son dakika haberi... Kendisini iki yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık olarak bağlayan imzayı atan Arda için İspanyol basınından flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberi ve iki transfer bombasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 16:15
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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

İspanyollar'dan son dakika transfer bombası... Arda Turan'ın mumla arandığı söylenirken transferde sürpriz hamle açıklandı. Detaylar şöyle;

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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

Oliver Torres'in Arda Turan sonrası boşluğu dolduramadığı kaydedilirken teknik diektör Diego Simeone tarafından beğenilmeyen oyuncu, Porto'ya gönderilmişti.

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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

Son olarak Atletico Madrid, Joao Felix için 126 milyon euro ödedi ve Barcelona'ya giden Griezmann'ın boşluğunu doldurma hamlesi yaptı.

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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

19 yaşındaki Portekizli bu boşluğu doldurur mu bilinmez ancak Atletico 10 numarasını hala bulamadı.

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Arda Turan'ı böyle yazdılar! Çifte bomba... Son dakika transfer haberleri

İspanyol basınından La Razon'un kaleme aldığı haberde, özellikle Arda Turan vurgusu yapıldı.

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