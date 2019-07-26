26 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!

Transfer dönemi sürerken, Süper Lig ekipleri de kadrosuna yeni yıldızlar katmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Galatasaray'ın Jean Michael Seri, Fenerbahçe'nin Max Kruse transferleri Süper Lig'in en pahalı futbolcuları listesine en üst sıralardan giriş yaptı. İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 00:27
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Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

MUSLERA

4 MİLYON EURO

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Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

JAILSON

4 MİLYON EURO

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Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

MARCAO

4 MİLYON EURO

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Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

KARIUS

5 MİLYON EURO

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Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte Süper Lig'in en pahalı yıldızları!

BABEL

5 MİLYON EURO

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