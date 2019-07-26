Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!

Transfer dönemi sürerken, Süper Lig ekipleri de kadrosuna yeni yıldızlar katmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Galatasaray'ın Jean Michael Seri, Fenerbahçe'nin Max Kruse transferleri Süper Lig'in en pahalı futbolcuları listesine en üst sıralardan giriş yaptı. İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları...