22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'Tanrı'ya sormam lazım' dedi, transfer iptal oldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu
Her transfer döneminde taraftarlar bir beklenti içerisine giriyor. Taraftarı oldukları takımların eksikleri bir yana, bir yıldızın kadroya dahil olması da isteniyor... Kulüpler buna göre transfer çalışmalarını yürütüyor, hali hazırda olan oyuncuları ile yollarını ayırıyor veya yeni futbolcuları kadrosuna katıyor. Oldukça meşakkatli bir süreç. Ancak gelin görün ki bu süreç saçma sapan sebeplerden ötürü tek çırpıda heba olabiliyor. Tıpkı birazdan göreceğiniz gibi. Yıldız futbolcunun transferi 'Tanrı'ya sormam lazım' dediği için iptal oldu. Okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 22.07.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 23:58
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