08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

18'lik Türk, Almanya'yı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Zor bir dönem geçiren Schalke'de taraftarı heyecanlandıran bir isim var. 18 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu, kulübün en büyük umutlarından biri. İşte Schalke'deki son durum ve transfere dair bomba detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:07
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18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Bundesliga ekiplerinden Schalke'de işler bu dönem iyi gitmiyor. Takım, 20. haftası geride kalan ligde 12. sırada, düşme potasından sadece 7 puan uzakta.

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18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Son olarak evinde Monchengladbach'a kaybeden Schalke'de kulübün efsanevi isimlerinden eski sportif direktör Rudi Assauer de hayatını kaybetti. Bu vefat haberi de camiayı epey sarstı.

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18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Buna karşın Schalke taraftarını sevindiren ve umutlandıran bir kişi var: Ahmed Kutucu.

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18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Türk asıllı futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans kulübü taraftarı heyecanlandırıyor.

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18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

Son olarak Fortuna Dusseldorf'u kupada 4-1 yendikleri maçta bir gol atan Kutucu, ligde de Stuttgart'a kariyerinin ilk Bundesliga golünü kaydetti.

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