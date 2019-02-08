18lik Türk, Almanyayı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...

08 Şubat 2019, Cuma
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18'lik Türk, Almanya'yı sallıyor! Dünya devi peşine düştü...
Zor bir dönem geçiren Schalke'de taraftarı heyecanlandıran bir isim var. 18 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu, kulübün en büyük umutlarından biri. İşte Schalke'deki son durum ve transfere dair bomba detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:07
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