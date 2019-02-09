09 Şubat 2019, Cumartesi
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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var
UEFA, 2019 yılında izlenmesi gereken ve geleceğin yıldızı olacak 52 adayı belirledi. 52 genç futbolcunun yer aldığı listede, iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular...
Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 10:26
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