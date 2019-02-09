UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA, 2019 yılında izlenmesi gereken ve geleceğin yıldızı olacak 52 adayı belirledi. 52 genç futbolcunun yer aldığı listede, iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular...