09 Şubat 2019, Cumartesi

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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA, 2019 yılında izlenmesi gereken ve geleceğin yıldızı olacak 52 adayı belirledi. 52 genç futbolcunun yer aldığı listede, iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 10:26
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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA 2019 yılında izlenmesi gereken 52 genç yeteneği seçti! UEFA'nın geleceğin yıldızları olarak gösterdiği listede iki de Türk oyuncu yer aldı

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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Ilzat Akhmetov - CSKA MOSKOVA

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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Ethan Ampadu - CHELSEA

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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Emil Audero - JUVENTUS (SAMPDORIA)

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UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Nicolo Barella - CAGLIARI

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