08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

4 büyüklerde forma giyen futbolcuların yıllık kazançları dudak uçuklatıyor. İşte 4 büyüklerin oyuncularına verdikleri o rakamlar...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 14:50
  • 1
  • 95
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

Futbolcuların aldığı maaşlar zaman zaman eleştirilere sebep olsa da, bazen gösterilen performanslar aldığı paranın hakkını vermesi olarak yorumlanabiliyor. Bazen de uzun dönemli sözleşmeler ve yüksek yıllık ücretleri kulüplere büyük sıkıntılar çıkartıyor. İşte 4 büyüklerde oynayan futbolcuların kazandığı yıllık ücretler...

  • 2
  • 95
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

Trabzonspor

  • 3
  • 95
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

Uğurcan Çakır

14.400 Euro

  • 4
  • 95
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

Yusuf Yazıcı

2 milyon 750 bin TL

  • 5
  • 95
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar

Abdulkadir Ömür

2 milyon 750 bin TL

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör