08 Şubat 2019, Cuma
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4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar
4 büyüklerde forma giyen futbolcuların yıllık kazançları dudak uçuklatıyor. İşte 4 büyüklerin oyuncularına verdikleri o rakamlar...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 14:50
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