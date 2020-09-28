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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi!

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 4-1'lik ağır mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esti. Tecrübeli teknik adam çift kale maçta yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 14:57
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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı..

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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi

Konyaspor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı.

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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi

5'e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve 1'e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın sahaya indi

Bu arada, teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı. İşte idmandan kareler...

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