30 Eylül 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

2020-2021 sezonu öncesinde 8 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Sezona ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle başlayan siyah-beyazlılarda, gelecek sezon planlamalarında yer almayan 4 isim kadro dışı bırakılmıştı. Kara Kartal'ın bu 4 isme ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ödediği fatura ise el yakıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 30.09.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 07:59
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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

2020-2021 sezonuna büyük umutlarla beşlayan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk hafta Trabzonspor'u mağlup ederek başlamış, sonrasında ise Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde PAOK'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne havlu atmıştı.

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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

Devler Ligi'nde Yunan temsilcisine elenen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave'yle normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarda elenmişti.

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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

Süper Lig'de de Antalyaspor'la berabere kalan Kara Kartal, 3. haftada ise Konyaspor deplasmanında hezimete uğrayarak sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

Transfer döneminde kadrosunu 8 isimle güçlendiren Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın da lisansını çıkardı. Tecrübeli orta saha, şans verilmesi halinde 4. hafta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyebilecek.

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Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

Siyah-beyazlılarda sezon başından beri yaşanan gelişmeler bu yöndeyken, mali tablo ise can sıkıyor.

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