Beşiktaş'a ağır fatura! Kadro dışı kalanlar el yakıyor

2020-2021 sezonu öncesinde 8 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Sezona ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle başlayan siyah-beyazlılarda, gelecek sezon planlamalarında yer almayan 4 isim kadro dışı bırakılmıştı. Kara Kartal'ın bu 4 isme ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ödediği fatura ise el yakıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 07:59 ABONE OL