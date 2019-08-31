31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!
Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Beşiktaş, bombaları peş peşe patlattı. Son olarak Arsenal forması giyen Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine iki gün kala dört takviye birden yapmayı planlıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 16:11
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