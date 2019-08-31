31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Beşiktaş, bombaları peş peşe patlattı. Son olarak Arsenal forması giyen Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine iki gün kala dört takviye birden yapmayı planlıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 16:11
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen Beşiktaş, iki önemli futbolcuyla daha anlaştı.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Quaresma ve Medel gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Kartal, transfer planını hazırladığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Siyah beyazlılar son olarak Arsenal'in Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Elneny için Arsenal'e para ödemeyecek olan Beşiktaş, futbolcuya 1 yıl için 2.5 milyon Euro net ücret verecek.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Elneny'nin ardından 4 bomba birden!

Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

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