30 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Lille forması giyen Thiago Maia ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen ancak oyuncunun kulübünde kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçen yönetim, Tyler Boyd, Douglas, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takviyelerinin ardından bir transferi daha bitirdi. İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş saati... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 14:54
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