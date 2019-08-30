30 Ağustos 2019, Cuma

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Lille forması giyen Thiago Maia ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen ancak oyuncunun kulübünde kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçen yönetim, Tyler Boyd, Douglas, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takviyelerinin ardından bir transferi daha bitirdi. İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş saati... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 14:54
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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Yaz transfer döneminde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala girişimlerini hızlandırdı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Medel'in ayrılığı ve Atiba'nın ilerleyen yaşı sebebiyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Maxime Gonalons'un transferi için harekete geçmişti.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, Gonalons'un Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i tercih edeceğini söylemesi üzerine Fransız oyuncunun transferinden vazgeçti.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren yönetimin, Lille forması giyen Brezilyalı orta saha Thiago Maia ile anlaştığı iddia edilmişti.

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