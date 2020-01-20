20 Ocak 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını şoke eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Harcama limiti sorununu aşarak birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen ismi gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:24
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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

Süper Lig'de ikinci yarı cuma günü oynanan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi ile resmen başlarken Beşiktaş 4 büyük kulüp içerisinde haftayı mağlubiyetle kapatan tek ekip oldu.

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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

Siyah-beyazlılar lider Sivasspor karşısında çıktığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 30 puanla 7. sıraya geriledi. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic'den gelirken, konuk ekibin gollerini Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare kaydetti.

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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

AVCI ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşma sonrasında tribünlerden teknik patron Abdullah Avcı için istifa sesleri yükselirken deneyim teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz" dedi.

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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

Maç sonu yaptığı değerlendirmede transfer konusunu da değinen Avcı transfer istemediği yönünde yazılan haberleri yalanlayarak "Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz." şeklinde konuşmuştu...

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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda

Tüm bu gelişmelerin ardından 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde Beşiktaş için flaş bir isim gündeme geldi.

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