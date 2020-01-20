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Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını şoke eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Harcama limiti sorununu aşarak birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen ismi gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:24
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