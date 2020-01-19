20 Ocak 2020, Pazartesi

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Beşiktaş taraftarı isyan etti! "Karius'u çıkar Pancu'yu al"

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda performansıyla zaman zaman tartışılan Loris Karius hatalı bir gol yedi. Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. İşte sosyal medyada Karius tepkileri...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 06:49
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Beşiktaş taraftarı isyan etti! Karius'u çıkar Pancu'yu al

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius mücadelenin 7. dakikasında büyük bir hata yaptı. 26 yaşındaki kaleci Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde topa müdahale etmesine rağmen çıkaramadı ve meşin yuvarlağı kalesinde gördü. Beşiktaşlı taraftarlar da Karius'un yediği bu gole sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

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Beşiktaş taraftarı isyan etti! Karius'u çıkar Pancu'yu al
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Beşiktaş taraftarı isyan etti! Karius'u çıkar Pancu'yu al
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Beşiktaş taraftarı isyan etti! Karius'u çıkar Pancu'yu al
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Beşiktaş taraftarı isyan etti! Karius'u çıkar Pancu'yu al
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