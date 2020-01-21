21 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

Süper Lig'in ikinci devre ilk maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, lidere karşı 2-1'lik skorla mağlu olmuştu. TFF tarafından verilen limit nedeniyle transferlerde çıkmaza giren siyah-beyazlılarda Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. A Bola, kara-kartalın birkaç gün içerisinde forvet transferi yapabileceğini söyledi. Gündemdeki isim ise çok tanıdık... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 08:13
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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

Beşiktaş'ın transfer yapacak ne hali, ne de maddi durumu var… Ancak Portekiz'den A Bola, 'güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre' ifadesini kullanarak siyah-beyazlıların Andraz Sporar için görüşmelere başladığını yazdı.

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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

Sporting'in de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki forvet için kulübü Slovan'la pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Haberde, Beşiktaşlı yöneticilerin, Slovan'ın Orenburg'la oynadığı maçtan sonra hem Slovanlı yöneticiler hem de Sporar'ın menajeriyle bir araya geldiği iddia edildi.

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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

Abdullah Avcı'nın da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda Sporar'ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala imzaların yakın zamanda atılabileceği ileri sürüldü.

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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Andraz Sporar, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sporar'ın Dinamo Kiev forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'in ise paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazması dikkat çekmişti.

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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...

2 SEZONDA TOPLAM 55 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 26 maçta 21 gol atmayı başardı.

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