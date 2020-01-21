21 Ocak 2020, Salı
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Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...
Süper Lig'in ikinci devre ilk maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, lidere karşı 2-1'lik skorla mağlu olmuştu. TFF tarafından verilen limit nedeniyle transferlerde çıkmaza giren siyah-beyazlılarda Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. A Bola, kara-kartalın birkaç gün içerisinde forvet transferi yapabileceğini söyledi. Gündemdeki isim ise çok tanıdık... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 08:13
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