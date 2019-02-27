Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

Bir çok maçta öndeyken orta sahaya Medel veya Necip hamleleri yapan ve oyunu tutmayı başaran Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da eleştirilen diğer tercihlerdi.

