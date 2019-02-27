27 Şubat 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

İlk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 bitiren Kara Kartal'da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Şenol Güneş vardı. Güneş'in oyuna müdahale edememesi ve değişiklikleri hatalı yaptığı yönünde eleştiriler artarken, rüzgar tersine döndü. Tarihi fark beklenirken, alınan beraberlik büyük bir şok etkisi yarattı. Başakşehir'in 11 puan gerisine düşülmesi tepki topladı.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

DHA'nın haberine göre, İlk yarıda Fenerbahçe'yi adeta sahadan silen ve soyunma odasına 3-0 önde giren siyah beyazlılarda, tüm taraftarlar skorun artacağını ve tarihi bir farkın geleceğini düşünürken, ikinci devrede yaşananlar büyük bir şok etkisi ve yıkım yarattı.

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

Beşiktaş bu beraberlikle lider Medipol Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşerken, şampiyonluk şansından da bir hayli uzaklaşmış oldu.

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci devrenin başında yaptığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew hamlesine karşılık vermeden, oyunu geride kabul eden Güneş'in, skor 3-2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini yapması Beşiktaş cephesinde büyük tepki topladı.

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

Bir çok maçta öndeyken orta sahaya Medel veya Necip hamleleri yapan ve oyunu tutmayı başaran Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da eleştirilen diğer tercihlerdi.

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi

İşte tarihi maçın ardından Şenol Güneş'e yapılan eleştiriler:

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