27 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi
İlk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 bitiren Kara Kartal'da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Şenol Güneş vardı. Güneş'in oyuna müdahale edememesi ve değişiklikleri hatalı yaptığı yönünde eleştiriler artarken, rüzgar tersine döndü. Tarihi fark beklenirken, alınan beraberlik büyük bir şok etkisi yarattı. Başakşehir'in 11 puan gerisine düşülmesi tepki topladı.
Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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