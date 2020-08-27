Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK 'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın aldığı bu sonucun ardından ülke puanı açısından gelecek sezonlarda Türkiye'nin turnuvaya direkt takım gönderme hakkı da tehlikeye girdi. İşte o tablo ve detaylar...