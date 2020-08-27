27 Ağustos 2020, Perşembe

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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK 'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın aldığı bu sonucun ardından ülke puanı açısından gelecek sezonlarda Türkiye'nin turnuvaya direkt takım gönderme hakkı da tehlikeye girdi. İşte o tablo ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:29
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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'la oynadığı maç sonrası turnuvaya ön eleme turundan veda eden Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti, Devler Ligi'nde direkt takım gönderme hakkını da zora soktu.

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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

Sabah'ın haberine göre UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.

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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022- 23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.

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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.

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Şampiyonlar ligi tehlikesi! Şampiyon takım...

30 MİLYON EURO'LUK GELİRDEN OLDU

Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları şansını kaybederken aynı zamanda yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelirden oldu.

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