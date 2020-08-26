26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra bir türlü istenilen seviyeye yükselemedi. Gocü futbolcu eski formuna kavuşmak için tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:13
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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

Porto'da forma giyen Aboubakar ile flaş gelişme yaşandı.

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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

SÜRPRİZ HAMLE GELDİ
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvetten sürpriz hamle geldi...

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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

Bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de ismi anılan Kamerunlu golcü Süper Lig devine gelmek için haber gönderdi.

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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

Ağır sakatlık geçirmesinin ardından Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi.

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Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

"BONSERVİSİMİ ALIRIM"
Siyah-beyazlı takıma yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi alırım" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.

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