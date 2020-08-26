Aboubakar Süper Lig'e haber yolladı! Bedavaya gelirim

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra bir türlü istenilen seviyeye yükselemedi. Gocü futbolcu eski formuna kavuşmak için tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:13 ABONE OL