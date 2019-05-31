31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gelen transfer sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 23:31
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Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'un davetiyle Bakü'ye gitti.

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Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Tecrübeli futbolcu Azerbaycan ziyareti sırasında geçtiğimiz çarşamba akşamı oynanan Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi finalini de yerinde takip etti.

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Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Qafqazinfo'da yer alan habere göre Portekizli oyuncu Azerbaycan'a transfer olma ihtimalinin sorulması üzerine, "Her şey mümkün diyerek" yanıt verdi.

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Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği iddia edilen Quaresma, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı sorusunu şöyle yanıtladı;

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Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

"Türkiye'de yalnızca Beşiktaş'ta oynarım."

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