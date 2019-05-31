Quaresma'dan flaş sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gelen transfer sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.