31 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş'a Japon forvet! Shinji Okazaki...
Siyah beyazlılar Shinji Kagawa'yla yollarını ayırmasının ardından kadrosunu yeni bir Japon futbolcuyla güçlendirmek için düğmeye bastı. Yönetim, 4 yıllık Leicester City macerasını noktalayan Shinji Okazaki'nin peşine düştü. Leicester City ile yollarını ayıran Shinji Okazaki, Fox Sports Asia'ya "Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi, Beşiktaş hemen harekete geçti.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:52
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