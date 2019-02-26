26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Nefesleri kesen derbide kazanan çıkmadı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, dev derbide ilginç detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 16:34
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