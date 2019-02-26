26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan 'istifa etmeyi düşünüyor' haberleri hakkında bir açıklama yayınladı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 19:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 19:47
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