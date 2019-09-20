Beşiktaş taraftarından Karius'a tepki: Kovulmak mı istiyorsun?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Loris Karius, 14. dakikada inanılmaz bir hata yaparak kalesinde golü gördü. Karius'un bu hatası sonrası Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada Loris tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





