31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kagawa Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 01:00
  • 1
  • 10
Kagawa Beşiktaşta!

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı.

  • 2
  • 10
Kagawa Beşiktaşta!

Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin gün içinde açıklanması bekleniyor.

.

  • 3
  • 10
Kagawa Beşiktaşta!

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

  • 4
  • 10
Kagawa Beşiktaşta!

6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak.

  • 5
  • 10
Kagawa Beşiktaşta!

Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör