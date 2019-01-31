31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini belirleyen takımlar çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı gelen teklifi kabul etti ve imzayı atıp yeni takımının yolunu tuttu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler... (Galeri sürekli güncellenecektir...)

Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:39
  • 1
  • 226
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Sebastian Giovinco

Toronto > Al Hilal

  • 2
  • 226
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Merih Demiral

Sporting Lizbon > Sasuolo (Kiralık)

  • 3
  • 226
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Serdar Aziz

Galatasaray > Fenerbahçe

  • 4
  • 226
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Mbaye Diagne

Kasımpaşa > Galatasaray

  • 5
  • 226
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Samuel Mraz

Empoli > Crotone (Kiralık)

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