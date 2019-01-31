2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini belirleyen takımlar çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı gelen teklifi kabul etti ve imzayı atıp yeni takımının yolunu tuttu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler... (Galeri sürekli güncellenecektir...)