31 Ocak 2019, Perşembe

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Kagawa Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen dünya yıldızı futbolcu Shinji Kagawa'yı renklerine kattığını açıkladı.
31.01.2019

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