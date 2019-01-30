30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş gündemine ve transfere flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 16:18
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Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

İşte tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılardaki son duruma dair açıklamalarda bulunurken, isimleri de bir bir duyurdu. İşte takımdan ayrılanlar ve transfer sözleri:

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Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

"İpler kopma noktasında. Quaresma, yüzde 90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız?"

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Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

"Tolgay, Fenerbahçe anlaşması olmuş. Takımdan ayrılacak."

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Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

"Vida ilgili son günlerde ilk kez bir şeyler oldu. Ama takımda kalacak gibi duruyor. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alacağımız oyuncunun da doğru olacağını düşünmüyorum."

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Şenol Güneş transferleri resmen duyurdu!

"Enzo Roco'nun ayrılma durumu vardı ama ihtimal azaldı... Transferin son gününe de yetişeceğini sanmıyorum."

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