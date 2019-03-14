14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"

Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı Karius'tan Fabri'ye birçok konuda merak edilen sorulara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 13:22
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Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir

Yaptırdığı farklı antrenman çalışmalarıyla Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde dikkatleri üzerine çeken Jose Sambade, kadro dışı bırakılan Tolga Zengin'le özel olarak çalışmak için İstanbul'a geldi.

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Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir

İspanyol antrenör, Tolga'nın Beşiktaş'ta şu an rahatlıkla kaleyi koruyabileceği görüşünde.

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Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir

"TOLGA YETENEĞİNİ HİÇ KAYBETMEMİŞ"

"Tolga'nın son durumunu görünce şaşırdım. 3 sene önce çalışmıştım kendisiyle. Yeteneğini hiç kaybetmemiş ve hala çok istekli. Onun yeteneklerine çok güveniyorum. İnsan olarak onu çok seviyorum. Ve başarılı olmaya devam edeceğine inanıyorum."

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Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir

Fabri'nin Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Fulham'da kaleci antrenörü olan Sanbade, İspanyol kalecinin ayrılış sürecinde kendisinin suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

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Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir

FABRI'NIN BEŞİKTAŞ GELMESİNE BEN SEBEP OLDUM"

"Fabri'yi Deportivo La Coruna'dan tanıyorum. Beşiktaş'a gelmesine ben sebep oldum."

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