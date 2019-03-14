Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"

"TOLGA YETENEĞİNİ HİÇ KAYBETMEMİŞ"

"Tolga'nın son durumunu görünce şaşırdım. 3 sene önce çalışmıştım kendisiyle. Yeteneğini hiç kaybetmemiş ve hala çok istekli. Onun yeteneklerine çok güveniyorum. İnsan olarak onu çok seviyorum. Ve başarılı olmaya devam edeceğine inanıyorum."

