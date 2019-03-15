15 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 00:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 08:52
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