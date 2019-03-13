13 Mart 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına getireceği ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 12:06
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!