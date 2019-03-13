13 Mart 2019, Çarşamba

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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına getireceği ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 12:06
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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışına başlanmıştı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor.

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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

Bunu çok iyi bilen Siyah-Beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde en büyük yabancı hoca adayı ise ortaya çıktı…

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İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Fikret Orman seçilirse o ismi getirecek

PORTEKİZ BASINI YAZMIŞTI

Güneş'in haberine göre Fikret Orman'ın gelecek sezon takımın başında görmek istediği isim Jorge Jesus…

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