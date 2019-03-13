13 Mart 2019, Çarşamba
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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi
Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun süredir milli formadan uzak kalan ve devre arası transfer döneminde transfer olduğu Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Burak Yılmaz ile ilgili kararını verdi.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 13:39
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