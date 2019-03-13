Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun süredir milli formadan uzak kalan ve devre arası transfer döneminde transfer olduğu Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Burak Yılmaz ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





