13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun süredir milli formadan uzak kalan ve devre arası transfer döneminde transfer olduğu Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Burak Yılmaz ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 13:39
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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 5 gol kaydederek eski günlerine dönüş sinyali verdi.

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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Trabzonspor formasıyla ilk yarıda sadece 7 maça çıkabilen Burak, Kara Kartal'a katılmasının ardından devre arası kampında eksiklerini kapattı.

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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Forma giydiği süre zarfında form tutmaya başlayan tecrübeli golcü, Bursaspor karşısında attığı 2 golle patlama yapmıştı.

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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde de rakip fileleri 2 kez sarsan yıldız futbolcu, Kayserispor'da da 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi

Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla yaşadığı çıkışla yeniden formunu bulduğunu gösteren Burak'a bu görüntüsü sonrası milli takım kapıları açıldı.

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