13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu sezon kiraladığı iki yıldız ismi de kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar iki ismi takımda tutmak için gerekirse bir oyuncuyu gözden çıkaracak.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:56
  • 1
  • 10
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Sezon sonunda görevi bırakacak ve A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

  • 2
  • 10
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdikleri performansla taraftarların sevgisini kazanan iki yıldızı takımda tutmak istiyor.

  • 3
  • 10
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Adem Ljajic ve Shinji Kagawa'nın bonservisini almak için düğmeye bastı.

  • 4
  • 10
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki dönemde ciddi bir sağlık problemi yaşamaması halinde Kagawa'nın bonservisini Borussia Dortmund'dan almayı planlıyor.

  • 5
  • 10
Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Alman ekibiyle sözleşmesi 2020'de bitecek 29 yaşındaki Japon yıldız da şu an için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör