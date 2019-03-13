Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu sezon kiraladığı iki yıldız ismi de kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar iki ismi takımda tutmak için gerekirse bir oyuncuyu gözden çıkaracak.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





