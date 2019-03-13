13 Mart 2019, Çarşamba
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Beşiktaş bombaları patlatıyor! İki yıldız birden...
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu sezon kiraladığı iki yıldız ismi de kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar iki ismi takımda tutmak için gerekirse bir oyuncuyu gözden çıkaracak.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:56
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