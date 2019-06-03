03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Transferin bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 15:06
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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor...

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

22 yaşındaki genç oyuncu için Linz'e 200 bin Euro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş, son anda bir aksilik olmazsa bayram tatili sonrasında bu transferi açıklayacak.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Abdullah Avcı'nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

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