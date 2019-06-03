03 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Transferin bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 15:06
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