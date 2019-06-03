03 Haziran 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu!
Beşiktaş'ın teknik direktörlük için resmi olarak açıkladığı ması beklenen Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlı yönetimle transferi masaya yatırdı. Avcı, iki eski öğrencisini istedi... Takım içi dengeleri de masaya yatıran Kartal, kadro operasyonu için düğmeye bastı. İşte Avcı'nın ilk transfer planı ve beklenmeyen Caner Erkin kararı:
Giriş Tarihi: 03.06.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 11:26
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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
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