Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu!

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için resmi olarak açıkladığı ması beklenen Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlı yönetimle transferi masaya yatırdı. Avcı, iki eski öğrencisini istedi... Takım içi dengeleri de masaya yatıran Kartal, kadro operasyonu için düğmeye bastı. İşte Avcı'nın ilk transfer planı ve beklenmeyen Caner Erkin kararı: