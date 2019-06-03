03 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...
Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfer için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 21:26
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