03 Haziran 2019, Pazartesi

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfer için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 21:26
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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir'den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...

Transfere ekonomik olarak büyük bütçe ayırmayacak olan Başkan Fikret Orman'ın, yıldız kanat oyuncusunu ara formülle takımına kazandırmak istediği belirtildi.

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