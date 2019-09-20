20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

Uefa Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk maçında Sloven Bratislava deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar özellikle yaptığı basit hatalar sonucunda 2-1 öne geçtiği maçtan 4-2 yenik ayrıldı. Maçın son anlarında ise Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Luiz sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Atiba'ya bıraktı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 01:38
  • 1
  • 50
İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. 90+3 ve 90+4. dakikalarda yediği gollerle yıkılan Beşiktaş 4-2 mağlup oldu.

  • 2
  • 50
İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Siyah-Beyazlılar'da Victor Ruiz de sakatlanarak yerini Atiba'ya bıraktı.

  • 3
  • 50
İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

  • 4
  • 50
İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...
  • 5
  • 50
İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör