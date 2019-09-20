20 Eylül 2019, Cuma
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İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...
Uefa Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk maçında Sloven Bratislava deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar özellikle yaptığı basit hatalar sonucunda 2-1 öne geçtiği maçtan 4-2 yenik ayrıldı. Maçın son anlarında ise Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Luiz sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Atiba'ya bıraktı.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 01:38
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