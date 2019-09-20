İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

Uefa Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk maçında Sloven Bratislava deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar özellikle yaptığı basit hatalar sonucunda 2-1 öne geçtiği maçtan 4-2 yenik ayrıldı. Maçın son anlarında ise Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Luiz sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Atiba'ya bıraktı.