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Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 34 haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ta Güven Yalçın attığı 3 golle yıldızlaştı. Güven bu maçta 36 dakikada attığı 3 golle tam 22 futbolcuyu geride bıraktı. İşte o futbolcular...
Giriş Tarihi: 25.05.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 15:59
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