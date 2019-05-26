Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 4 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönecek olan Hırvat çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





