26 Mayıs 2019, Pazar
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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 4 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönecek olan Hırvat çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 11:54
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