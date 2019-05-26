26 Mayıs 2019, Pazar

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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 4 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönecek olan Hırvat çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 11:54
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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör çalışmaları hız kazandı.

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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

En kısa süre içerisinde yeni teknik adamı takımın başına geçirip transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlıların adı Abdullah Avcı, Guti, Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Tayfun Korkut gibi isimlerle anılıyor.

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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Öte yandan geçtğimiz günlerde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını statta takip eden siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Tecrübeli çalıştırıcının teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile bir görüşme yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

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Slaven Bilic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye'ye dönüyor.

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